НАК РФ: на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля
2022-10-08
09:48
Национальный антитеррористический комитет России (НАК) заявил, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, сообщает агентство "Интерфакс".
По данным ведомства, этот взрыв привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.
В НАК утверждают, что два автомобильных пролёта моста частично обрушены, арка над судоходной частью моста не повреждена.
Жители Керчи, в свою очередь, публикуют в соцсетях видеоролики, на которых запечатлен мост, охваченный огнем и огромным столбом черного дыма.
По данным интернет-пользователей, возгорание началось около 6 утра. На мосту было остановлено как железнодорожное, так и автомобильное движение.
По данным российских СМИ, на месте работают экстренные службы. Министр транспорта региона сообщил в интервью ТАСС, что движение по автомобильной и железнодорожной части моста ограничено, а власти готовят паромную переправу.
Ккак заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, повреждения на Крымском мосту не носят тяжелого характера и будут оперативно восстановлены.
Пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что по факту происшествия на Крымском посту возбуждено уголовное дело.
"По поручению председателя СК на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики", - цитирует "Интерфакс" пресс-службу ведомства.
Следственный комитет не уточняет, по какой именно статье возбуждено уголовное дело, однако пишет, что "следователи устанавливают лиц, причастных к совершению преступления".
Крымский мост, построенный в 2018 году, соединяет Крымский полуостров с Краснодарским краем России.
Опубликовано: Николай Скира
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