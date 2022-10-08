Константинов: Крымский мост повредили украинские вандалы
2022-10-08
09:51
Глава парламента Крыма Константинов заявил, что мост повредили украинские вандалы.
8 октября утром в своем Telegram-канале Глава крымского парламента Владимир Константинов написал, что украинские вандалы добрались до Крымского моста и повредили его. По словам Константинова им есть теперь, чем гордиться :за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста сумели. В этом вся суть киевского режима и украинского государства. Смерть и разрушения- это единственное, что у них получается, написал Константинов.
Ранее в субботу НАК сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
Опубликовано: Елена Калиновская
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