Gazeta Prawna: власти Польши обяжут беженцев из Украины платить за жильё

2022-10-08

09:56

Издание Gazeta Prawna утверждает, что польские власти намерены заставить украинских беженцев оплачивать свое проживание.

9 октября газета Gazeta Prawna со ссылкой на Совет министров Польши сообщила, что в следующие две недели правительство страны намерено инициировать внесение поправок в действующее законодательство, которым будет регламентировано решение о полной оплате своего проживание в Польше украинскими беженцами.

В Gazeta Prawna отметили, что приехавшие из Украины граждане чувствуют себя в Польше комфортно, работают и обеспечивают себя самостоятельно, ввиду чего могли бы оплачивать своё проживание самостоятельно.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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