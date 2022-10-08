Gazeta Prawna: власти Польши обяжут беженцев из Украины платить за жильё
2022-10-08
09:56
Издание Gazeta Prawna утверждает, что польские власти намерены заставить украинских беженцев оплачивать свое проживание.
9 октября газета Gazeta Prawna со ссылкой на Совет министров Польши сообщила, что в следующие две недели правительство страны намерено инициировать внесение поправок в действующее законодательство, которым будет регламентировано решение о полной оплате своего проживание в Польше украинскими беженцами.
В Gazeta Prawna отметили, что приехавшие из Украины граждане чувствуют себя в Польше комфортно, работают и обеспечивают себя самостоятельно, ввиду чего могли бы оплачивать своё проживание самостоятельно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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