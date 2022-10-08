Fox News: Саудовская Аравия сокращает нефтедобычу не во вред США
2022-10-08
10:03
Министр иностранных дел ОАЭ утверждает, что страна приняла решение о сокращении добычи нефти не для того, чтобы навредить Вашингтону.
В пятницу глава министерства иностранных дел Саудовской Аравии& Адель аль-Джубейр дал интервью американскому телеканалу Fox News, где сообщил, что ОАЭ приняло решение вместе с ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи в мире, однако это сделано не для того, чтобы навредить Соединённым Штатам.
Примечательно, что накануне Джо Байден заявил о своём разочаровании решением Саудовской Аравии сократить добычу нефти и пообещал выработать ответные меры вместе с американским Конгрессом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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