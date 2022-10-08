В Кремле отреагировали на подрыв Крымского моста
2022-10-08
10:04
Президент России назначил правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию по расследованию причин и условий подрыва Крымского моста.
Песков рассказал, что по поручению главы государства главы МЧС и Минтранса выехали на место происшествия. Пресс-секретарь Кремля пояснил, что о точных сроках восстановления Крымского моста говорить пока сложно.
Ранее сообщалось, что в результате подрыва грузового автомобиля произошло возгорание семь железнодорожных цистерн, повлекшее частичное обрушение дух автомобильных пролетов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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