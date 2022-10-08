Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко отреагировал на указ Владимира Зеленского о признании Южных Курил частью Японии.

Утром 8 октября губернатор Сахалинской области России Валерий Лимаренко сообщил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о признании Южных Курил частью Японии, которая якобы оккупирована российскими войсками, является нелепым, поскольку власть в Киеве сама захвачена хунтой.

Лимаренко отметил, что Южные Курилы являются суверенной частью Российской Федерации уже много лет, и эта позиция Москвы останется неизменной.