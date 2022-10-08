Губернатор Сахалина назвал нелепым признание Киева Курил японскими
2022-10-08
10:11
Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко отреагировал на указ Владимира Зеленского о признании Южных Курил частью Японии.
Утром 8 октября губернатор Сахалинской области России Валерий Лимаренко сообщил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о признании Южных Курил частью Японии, которая якобы оккупирована российскими войсками, является нелепым, поскольку власть в Киеве сама захвачена хунтой.
Лимаренко отметил, что Южные Курилы являются суверенной частью Российской Федерации уже много лет, и эта позиция Москвы останется неизменной.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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