Epoch Times: Байден должен пересмотреть стратегию США в отношении Украины
2022-10-08
10:15
Журналист издания Epoch Times призвал Джо Байдена произвести переоценку позиций Вашингтона в отношении поддержки Киева.
8 октября колумнист американской газеты The Epoch Times Джош Хаммер призвал Джозефа Байдена немедленно пересмотреть мнение Вашингтона о поддержке Киева и режима Владимира Зеленского, поскольку американский президент подошёл к черте, за которой оказание помощи украинскому государству не соответствуют интересам США.
По мнению Хаммера, в Соединённых Штатах осведомлены о том, что Украина является крайне коррумпированным государством, однако всё равно продолжают поддерживать Киеву, что должно быть прекращено.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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