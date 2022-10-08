Epoch Times: Байден должен пересмотреть стратегию США в отношении Украины

2022-10-08

10:15

Журналист издания Epoch Times призвал Джо Байдена произвести переоценку позиций Вашингтона в отношении поддержки Киева.

8 октября колумнист американской газеты The Epoch Times Джош Хаммер призвал Джозефа Байдена немедленно пересмотреть мнение Вашингтона о поддержке Киева и режима Владимира Зеленского, поскольку американский президент подошёл к черте, за которой оказание помощи украинскому государству не соответствуют интересам США.

По мнению Хаммера, в Соединённых Штатах осведомлены о том, что Украина является крайне коррумпированным государством, однако всё равно продолжают поддерживать Киеву, что должно быть прекращено.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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