Журналист издания Epoch Times призвал Джо Байдена произвести переоценку позиций Вашингтона в отношении поддержки Киева.

8 октября колумнист американской газеты The Epoch Times Джош Хаммер призвал Джозефа Байдена немедленно пересмотреть мнение Вашингтона о поддержке Киева и режима Владимира Зеленского, поскольку американский президент подошёл к черте, за которой оказание помощи украинскому государству не соответствуют интересам США.

По мнению Хаммера, в Соединённых Штатах осведомлены о том, что Украина является крайне коррумпированным государством, однако всё равно продолжают поддерживать Киеву, что должно быть прекращено.