Губернатор Сахалинской области Лимаренко прокомментировал указ Зеленского о Курильских островах
2022-10-08
10:18
Губернатор Сахалина ответил Зеленскому на признание Южных Курил территорией Японии.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал нелепыми заявления Киева о принадлежности Курил, так как это неоспоримая территория Российской Федерации.
В своем Telegram-канале он написал, что любые призывы к нарушению целостности государства - недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской власти.
Лимаренко напомнил, что россияне поддержали в 2020 году поправки к Конституции, которые поставили точку в вопросе территориальной принадлежности Курил.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о признании Южных Курильских островов оккупированной Россией территорией Японии.
Опубликовано: Елена Калиновская
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