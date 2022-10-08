Губернатор Сахалинской области Лимаренко прокомментировал указ Зеленского о Курильских островах

Губернатор Сахалина ответил Зеленскому на признание Южных Курил территорией Японии.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал нелепыми заявления Киева о принадлежности Курил, так как это неоспоримая территория Российской Федерации.

В своем Telegram-канале он написал, что любые призывы к нарушению целостности государства - недопустимы. Особенно нелепо, когда они исходят от представителей киевской власти.

Лимаренко напомнил, что россияне поддержали в 2020 году поправки к Конституции, которые поставили точку в вопросе территориальной принадлежности Курил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о признании Южных Курильских островов оккупированной Россией территорией Японии.