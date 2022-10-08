Владимир Путин отреагировал на взрыв и пожар на Крымском мосту

Владимир Путин проинформирован о пожаре на Крымском мосту, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он добавил, что президент России поручил создать правительственную комиссию, которая выяснит причины частичного разрушения моста. Власти Крыма уже посчитали, что ответственность за взрыв и пожар несут украинцы.

Пожар на Крымском мосту произошел утром в субботу, 8 октября. Часть построенного сооружения, обеспечивающего наземный транспорт из Российской Федерации на полуостров, обрушилась .

Председатель парламента Крыма сообщил, что на мосту взорвались цистерны с горючим. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, а Следственный комитет РФ во данному факту возбудил уголовное дело.

Правительство в Киеве не подтвердило, действительно ли он несет ответственность за взрыв на мосту.