Спасатели МЧС России ликвидировали пожар на Крымском мосту

Сотрудники российского МЧС потушили открытое возгорание на мосту в Керченском проливе.

Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России уведомляет, что прибывшие на место ЧП в Крыму спасатели смогли оперативно потушить возгорание на Крымском мосту, ввиду чего получилось избежать человеческих жертв.

Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, ввиду чего были повреждены ещё семь бензовозов, спровоцировавших взрыв и обращение двух пролётов автомобильной трассы моста.