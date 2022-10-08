Спасатели МЧС России ликвидировали пожар на Крымском мосту

2022-10-08

10:42

Сотрудники российского МЧС потушили открытое возгорание на мосту в Керченском проливе.

Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России уведомляет, что прибывшие на место ЧП в Крыму спасатели смогли оперативно потушить возгорание на Крымском мосту, ввиду чего получилось избежать человеческих жертв.

Утром 8 октября Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, ввиду чего были повреждены ещё семь бензовозов, спровоцировавших взрыв и обращение двух пролётов автомобильной трассы моста.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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