Сестра Бузовой реализовала свою мечту о недвижимости в Турции
2022-10-08
10:47
Однокомнатная квартира в элитном доме с бассейном и спортплощадкой обошлась Анне в 11 миллионов российских рублей.
Бизнесвумен Анна Бузова купила в Турции однокомнатную квартиру. Как уточняет Рамблер, апартаменты расположены в престижном доме на берегу моря, в жилкомплексе есть свои бассейн и спортивная площадка.
Квартира продавалась с ремонтом, частично меблирована: укомплектованы кухня и ванная. Сестра Ольги Бузовой не скрывает своей радости.
"Это мечта, которую мы реализовали. Наше уютное гнездышко на берегу моря - как хотели и мечтали", - написала девушка в микроблоге.
По оценкам риэлтеров, такая квартира стоит около 11 миллионов рублей.
Ранее ее звездная сестра Ольга Бузова купила в Сочи дорогостоящий особняк. По данным сайта Дни.ру, новый дом певицы площадью 250 квадратных метров оценивается в 35 миллионов рублей.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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