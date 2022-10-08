Госдума: Россия даст сильный ответ на подрыв Крымского моста

Российский депутат комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев пообещал, что Москва подготовит достойный ответ Украине на подрыв моста в Керченском проливе.

8 октября представитель Государственной думы РФ по оборонному комитету Андрей Гурулев сообщил, что разозлён новостью о том, что на Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие, которое привело к обрушению двух пролётов автомобильного полотна.

По словам Гурулева, Россия обязательно даст сильный ответ на данное ЧП, которое вероятнее всего было осуществлено спецслужбами Украины.

В Национальном антитеррористическом комитете России также сообщили, что причиной повреждения Крымского моста является взрыв грузового автомобиля и цистерн с бензином.