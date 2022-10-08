Запорожская АЭС полностью отключена от поставок электричества и работает на дизельных генераторах

Запорожская атомная электростанция была отключена от последней линии, соединяющей ее с электросетью, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"Энергоатом" сообщает, что в данный момент работают только те электрогенераторы, которые могут питать станцию ​​в течение 10 дней.

Компания, которая является оператором украинских АЭС также проинформировала, что линия электропередач была повреждена якобы в результате обстрела со стороны России.

Поврежденная линия отключилась, и электростанция потеряла электроэнергию, генераторы запустились в автоматическом режиме.

Принимая вро внимание количество топлива на складах станции, генераторы могут работать в течение 10 дней. В "Энергоатоме" подчеркнули, что в условиях обстрелов и повреждений ЛЭП "планы по включению реакторов" АЭС нереалистичны.

В последние дни украинский персонал, управляющий АЭС в Энергоатоме, готовился к запуску одного из шести реакторов, которые в настоящее время остановлены.

Запорожская АЭС расположена на подконтрольной России территории Запорожской области.