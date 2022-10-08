Запорожская АЭС полностью отключена от поставок электричества и работает на дизельных генераторах
2022-10-08
10:59
Запорожская атомная электростанция была отключена от последней линии, соединяющей ее с электросетью, пишет агентство "Интерфакс-Украина".
"Энергоатом" сообщает, что в данный момент работают только те электрогенераторы, которые могут питать станцию в течение 10 дней.
Компания, которая является оператором украинских АЭС также проинформировала, что линия электропередач была повреждена якобы в результате обстрела со стороны России.
Поврежденная линия отключилась, и электростанция потеряла электроэнергию, генераторы запустились в автоматическом режиме.
Принимая вро внимание количество топлива на складах станции, генераторы могут работать в течение 10 дней. В "Энергоатоме" подчеркнули, что в условиях обстрелов и повреждений ЛЭП "планы по включению реакторов" АЭС нереалистичны.
В последние дни украинский персонал, управляющий АЭС в Энергоатоме, готовился к запуску одного из шести реакторов, которые в настоящее время остановлены.
Запорожская АЭС расположена на подконтрольной России территории Запорожской области.
Опубликовано: Николай Скира
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