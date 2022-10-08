Жители деревни Чидл, что в Канаде могут похвастаться необычной скульптурой
2022-10-08
11:04
Это 5-метровая скульптура, изображающая руку, которая поднимает вверх палочку «Cheetos».
Местные власти пояснили, что подобное украшение просто обязано было появиться в деревне, ведь название общины Чидл (Cheadle) очень похоже на слово «cheetle» — а ведь именно так на сленге называется вездесущая оранжевая пыль, которая остаётся после поедания «Cheetos».
Местные жители не особенно распространяются о своём отношении к странному произведению искусства, но если скульптура кому-то сильно не понравилась, то у этих людей есть утешение.
Главы деревни рассказали, что рука с закуской будет демонтирована уже в начале ноября, после чего её перевезут в другое место.
Неизвестно, какова будет дальнейшая судьба скульптуры.
Опубликовано: Антон Райт
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