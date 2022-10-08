Вино против радиации: ученые объяснили, защищает ли оно на самом деле

Исследования показали, что спиртное только усугубляет повреждения, которые нанесены большими дозами излучения.

Впервые о защитных свойствах алкоголя заговорили после Чернобыльской аварии. Считалось, что якобы красное вино защищает от последствий радиации. Так ли это на самом деле?

Старший научный сотрудник, врач-радиотерапевт отделения лучевой терапии Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А.Герцева Артём Геворков заявил, что обольщаться по этому поводу не стоит, сообщает Еda.show.

После проведения ряда масштабных исследований ученые установили, что спиртное только усугубляет повреждения, которые нанесены большими дозами излучения. И безопасных количеств алкоголя просто не существует. Наоборот - сам спирт признан канцерогеном, то есть веществом, которое провоцирует рак.

Иногда люди в качестве аргумента ссылаются на пример французов и итальянцев, которые ежедневно выпивают минимум по бокалу вина и при этом там много долгожителей. Но здесь, считают ученые, нужно учитывать много факторов.

Дело в том, что в их рационе много овощей и зелени, рыбы и орехов, которые снижают риск последствий регулярного употребления вина. К слову, их предки вообще пили вино, разбавленное водой. По сути, тем самым они просто обеззараживали воду.

Времена, когда источники питьевой воды были грязными, ушли, а спиртное осталось - как средство, которое служит связующим звеном на праздниках, при общении друзей и родных. Но к лекарственным средствам спиртные напитки не имеют никакого отношения.