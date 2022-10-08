Публицист издания The American Conservative Род Дреер утверждает, что в Вашингтоне должны критически оценивать заявление Зеленского с призывом нанести ядерный удар по России.

8 октября журналист американского журнала TAC Род Дреер заявил, что Соединённые Штаты не должны позволять Владимиру Зеленскому вести себя за нос прямо к началу ядерной войны, поскольку накануне президент Украины предложить атаковать Россию ядерным оружием. Дреер отметил, что заявление Зеленского выглядит особенно тревожно на фоне слов Джо Байдена о возможности скорого ядерного Армагеддона.

Также Род Дреер выразил уверенность, что западные политики буквально помешались на Владимире Зеленском, думая, что он олицетворяет весь свободный демократический мир, однако на деле украинский президент лишь отражает мечты зарубежных дипломатов.