Уход за голубикой осенью: Без этого урожая в следующем сезоне можно не дождаться

Осенью дачники подготавливают растения к зимовке, чтобы летом порадовать себя богатым урожаем. Не обойтись владельцам голубики без совета опытных садоводов и дачников.

С приходом осени количество воды, которое тратится на увлажнение земли под кустом, советуют значительно убавить.

При дождливой осени не стоит вообще поливать. Если погода стоит сухая, то стоит приобрести рассекатель, чтобы не допустить размытия почвы. В любом случае нужно следить за тем, чтобы голубика получала достаточное количество влаги.

Как и чем удобрять:

Осенью не используют удобрения на органической основе.

Не удобряйте перегноем и опавшими листьями, иначе ближе к зиме на голубике начнут распускаться листья, и она будет готовиться к плодоношению. Исключите также и азот.

Как правило, удобрение земли совершается вслед за санитарной обрезкой, когда с куста выдернули все засохшие, нездоровые ветки.

Их убирают, чтобы они не забирали себе питательные вещества, которых может не хватить молодым отросткам. Удобряют суперфосфатом и сульфатом после увлажнения почвы.

Высыпают удобрения под куст и слегка припорашивают землей. Заглублять не надо, корни ягоды лежат близко к поверхности земли.

Мульчирование:

Мульчу необходимо заменять раз в году осенью, после того, как вы внесли удобрения.

Очень важно успеть до холодов. Используют кору деревьев, древесные опилки, хвою, солому и даже сухую землю. Слой от 4 до 15 см поможет снизить число сорняков на участке и уберечь куст от морозов.

Подкисление почвы:

Кислотность почвы нужно поддерживать в норме 3,5-4,5 рН для хорошего урожая.

Есть специальный прибор, при помощи которого узнают показатели. Голубика не растет на земле с низкой кислотностью.

Есть несколько способов подкислить почву:

порошок серы. Вносят 15 г на 1 м² под сам куст и в междурядье, удобряя весь участок;

электролит. Раствором поливают землю под кустом и рядом с ним. Одного ведра хватает на 1 м²;

уксусный раствор. Смешивают 100 г уксуса и 10 л воды, жидкости хватает для полива одного куста. Часто не стоит использовать раствор из уксуса, он сильно окисляет почву;

серная кислота. 1 капли кислоты достаточно капнуть в емкость с 1 литром воды для обработки 1 кв. м поверхности участка.

Соблюдайте меры предосторожности, не забывайте про перчатки и очки.

Обрезка и обработка:

Осенью убираются старые ветки голубики.

Обрезку проводят с октября и до прихода сильных и устойчивых холодов.

В первую очередь обрезают годовалую голубику.

Правильная обрезка голубики, в следующем сезоне даст отличный результат

На ней в первый год появляется много ненужных отростков, которые забирают у куста жизненные силы. Они не будут давать плоды, и их следует обрезать.

Куст оставляют в высоту до 40 см. Более взрослый куст имеет много веток без плодов, их тоже убирают. Удалите все ветки, находящиеся на высоте 30 см от земли, они не нужны кусту.

Поврежденные ветки также убирайте с куста. Их нужно сразу сжечь. Чтобы на место обрезки не попали вредители, их обрабатывают специальными препаратами.

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