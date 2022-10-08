Die Welt : немцев возмутили слова Зеленского о Южных Курилах

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление Зеленского про Южные Курилы.

8 октября из РИА Новостей стало известно, что читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что он подписал указ о признании Южных Курильских островов оккупированной Россией территорией Японии.

На украинского президента обрушился шквал критики и негодования. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.