Die Welt : немцев возмутили слова Зеленского о Южных Курилах
2022-10-08
12:10
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление Зеленского про Южные Курилы.
8 октября из РИА Новостей стало известно, что читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что он подписал указ о признании Южных Курильских островов оккупированной Россией территорией Японии.
На украинского президента обрушился шквал критики и негодования. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
Опубликовано: Елена Калиновская
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