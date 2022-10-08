Россиян, выехавших в Узбекистан на своих авто, ждут проблемы

Транспортное средство нужно зарегистрировать, но ее срок рассчитан не более, чем на три месяца, а потом начисляются штрафы.

Выехавшие в Узбекистан на своих машинах россияне столкнулись с рядом проблем. Дело в том, что на транспортное средство там нужно оформлять регистрацию. Без нее "с колесами" в стране можно находиться только 3 дня.

Зарегистрировать атвомобиль постоялец гостиницы может в отеле. Но, если хозяин авто прибыл надолго, он ищет другие варианты поиска недвижимости - снимает у частников.

В принципе, зарегистрировать автомобиль за отдельную плату может и хозяин. Но и в таком случае пребывание машин с российскими номерами в Узбекистане разрешено до 90 дней в году.

Дальше за каждый день просрочки владельцу будут начисляться штрафы, которые придется оплатить при выезде из страны. Причем заплатить по счетам придется, даже если человек покидает пределы Узбекистана не на своем транспортном средстве, а на общественном - например, самолете.

Кроме того, придется зарегистрировать и мобильный телефон на почте, иначе он через месяц превратится в "кирпич". Местную симку из-за наплыва россиян купить непросто: в очередях может стоять до 200 человек.

Что касается счета в банке, то его открыть можно через 15 дней после приезда в страну. Для этого опять-таки нужна местная "симка".

Цены на жилье в Узбекистане в последнее время тоже подросли. В Ташкенте самая дешевая двушка стоит не меньше 500 долларов. В Бухаре и Самарканде - около 200 долларов. Но продукты недорогие.