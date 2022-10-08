Эксперты рассказали когда лучше сеять газонную траву весной и осенью, про подготовку почвы и особенности посева

Газонная трава, в отличие от сорной, требует особых условий для выращивания: соблюдения времени посева, надлежащей подготовки субстрата и обдуманного выбора семян.

Если посеять траву слишком поздно, первые заморозки для нее могут стать губительными. А при ранней посадке, скорее всего, газон не будет готов к летнему зною.

Сроки посева зависят от типа субстрата и выбранных семян. У одних — продолжительность роста меньше, у других — больше, а неблагоприятная почва лишь дополнительно изменяет эти параметры.

Если трава будет посажена в неподходящее время и ей не будет обеспечен надлежащий уход, она засохнет полностью или частично, оголяя неприглядные, необработанные фрагменты почвы.

Кроме того, неправильно подготовленный субстрат может стать причиной доминирования сорняков на газоне.

Чтобы газон был высокого качества — ровный, густой, без перепадов, почву под него тщательно готовят.

Удаление сорняков:

Одна из проблем газонов – сорняки и многолетние растения. Их нужно уничтожить до посева газона, иначе далее бороться с ними будет очень тяжело.

Если время позволяет — обработайте участок несколько раз гербицидами типа «Раундап» или «Граунд» и выкопайте сорняки.

Далее нужно разрыхлить землю и дождаться появления новых сорняков, после чего повторно обработать все гербицидами. посмотреть все гербициды →

Очистка участка:

Освободите участок от мусора и камней, выкорчуйте пни и корни (если они есть).

Разрыхление почвы, дренаж:

Поверхность почвы выровняйте и перекопайте лопатой или мотоблоком на глубину 20-25 см.

При необходимости сделайте дренаж (если почва песчаная, в которой вода не задерживается, — делать не надо).

Для этого снимите плодородный слой почвы, засыпьте слой гравия или щебня толщиной 10 см, а затем слой песка такой же толщины.

Оба слоя утрамбуйте. Поверх уложите плодородный слой и уплотните. Если при строительстве снимался верхний слой почвы, насыпьте туда нормальную почву.

В случае размещения газона на месте огорода дополнительных работ не потребуется.

Улучшение почвы:

При тяжелой глинистой почве стоит внести в землю речной песок, при кислом грунте – добавить известь, при чрезмерно меловом – торф.

В качестве органических удобрений можно применять компост (полностью перепревший) или биогумус.

За 7-10 дней до посева в почву следует внести комплексное минеральное удобрение, равномерно распределив его по участку и заделав в почву граблями.

Выравнивание почвы:

На небольшом участке это можно сделать с помощью лопаты и граблей, но при устройстве больших газонов лучше воспользоваться культиватором.

Крупинки грунта после этого должны быть не крупнее пшеничного зерна, чтобы трава взошла равномерно.

Во время этой операции засыпаются небольшие впадины и срезаются бугорки. Посмотреть все культиваторы →

Прикатывание или утрамбовка почвы:

Для прорастания семена должны как можно теснее контактировать с почвой.

Поэтому непосредственно перед посевом землю нужно уплотнить с помощью катка.

Эта процедура также позволяет выявить все неровности, которые необходимо будет взрыхлить граблями.

Почву можно утрамбовать и собственным весом, заменив каток большой доской: перекладывайте ее по всей площади участка и, часто переступая, проходите по ней от одного конца до другого.

Утрамбовывать участок под газон следует только в сухую погоду по сухой почве. По утрамбованной почве нельзя ходить.

В сухую погоду за 2-3 дня до посева участок необходимо полить.