Mash: на Крымском мосту взорвалась фура с бомбой, которую пропустила ГИБДД

Издание Mash утверждает, что причиной разрушений на Крымском мосту является фура, начинённая взрывчаткой.

Новостной Telegram-канал Mash уведомляет, что предполагаемой причиной взрыва на Крымском мосту в Керченском проливе является подрыв фуры, начинённой взрывчатыми веществами. По данным Mash, сотрудники ГИБДД России осматривали данный грузовой автомобиль, но не нашли в его прицепе ничего подозрительного.

Уже через несколько минут после того, как ГИБДД пропустила данную фуру, на Крымском мосту прозвучал взрыв, ставший причиной обрушения двух пролётов автомобильного полотна.