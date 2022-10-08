Mash: на Крымском мосту взорвалась фура с бомбой, которую пропустила ГИБДД
2022-10-08
12:30
Издание Mash утверждает, что причиной разрушений на Крымском мосту является фура, начинённая взрывчаткой.
Новостной Telegram-канал Mash уведомляет, что предполагаемой причиной взрыва на Крымском мосту в Керченском проливе является подрыв фуры, начинённой взрывчатыми веществами. По данным Mash, сотрудники ГИБДД России осматривали данный грузовой автомобиль, но не нашли в его прицепе ничего подозрительного.
Уже через несколько минут после того, как ГИБДД пропустила данную фуру, на Крымском мосту прозвучал взрыв, ставший причиной обрушения двух пролётов автомобильного полотна.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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