Mash: на Крымском мосту взорвалась фура с бомбой, которую пропустила ГИБДД

2022-10-08

12:30

Издание Mash утверждает, что причиной разрушений на Крымском мосту является фура, начинённая взрывчаткой.

Новостной Telegram-канал Mash уведомляет, что предполагаемой причиной взрыва на Крымском мосту в Керченском проливе является подрыв фуры, начинённой взрывчатыми веществами. По данным Mash, сотрудники ГИБДД России осматривали данный грузовой автомобиль, но не нашли в его прицепе ничего подозрительного.

Уже через несколько минут после того, как ГИБДД пропустила данную фуру, на Крымском мосту прозвучал взрыв, ставший причиной обрушения двух пролётов автомобильного полотна.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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