Мишустин создал комиссию для расследования ЧП на Крымском мосту по приказу Путина

2022-10-08

12:39

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ о создании экстренной комиссии для расследования инцидента на Крымском мосту.

8 октября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что лично подписал документ, постановляющий в экстренном порядке создать правительственную комиссию, которая займётся расследованием подрыва Крымского моста в Керченском проливе. По словам Мишустина, данную комиссию возглавит российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

Примечательно, что в тот же день глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично распорядился о создании специальной комиссии для выявления причин и обстоятельств случившегося в Крыму.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:



 

 