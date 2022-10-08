Мишустин создал комиссию для расследования ЧП на Крымском мосту по приказу Путина
2022-10-08
12:39
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ о создании экстренной комиссии для расследования инцидента на Крымском мосту.
8 октября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что лично подписал документ, постановляющий в экстренном порядке создать правительственную комиссию, которая займётся расследованием подрыва Крымского моста в Керченском проливе. По словам Мишустина, данную комиссию возглавит российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
Примечательно, что в тот же день глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично распорядился о создании специальной комиссии для выявления причин и обстоятельств случившегося в Крыму.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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