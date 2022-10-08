Если розы зимостойкие, их рекомендуется высаживать весной, если нет, то осенью

Время посадки роз осенью или весной напрямую зависит от ваших климатических условий и от выбранного сорта растений.

К преимуществам осенней посадки можно отнести:

Хорошее развитие корневой системы.

Большое количество осадков, следовательно, нет необходимости регулярно поливать высаженные растения.

Наличие большого количества питательных веществ в грунте.

Большой выбор саженцев с бутонами, что позволяет выбрать желаемый сорт.

Плюсы и минусы осенней посадки роз

К недостаткам стоит добавить:

Вероятность, что растение не успеет укорениться до морозов и погибнет.

Отсутствие цветения в следующем году.

Необходимость укрытия посаженного куста на зиму.

Сроки посадки в зависимости от разновидностей роз

Все розы сажаются приблизительно в одно и то же время. Единственное, миниатюрные и чайно-гибридные розы сажаются только весной.

Сроки посадки зависят от вида

При посадке роз (в зависимости от их сорта) имеются некоторые отличия:

Для плетистых растений необходимы опоры.

Парковые сорта самые неприхотливые в уходе.

Ремонтантные виды не устойчивы к грибковым заболеваниям.

Создаем условия для посадки роз осенью

При осенней посадке роз я рекомендую соблюдать следующие условия:

Грамотно выбрать место посадки. Оно должно быть хорошо освещенным и защищенным от ветра и сквозняков.

Обращать внимание на кислотность почвы. Она должна быть слабокислой.

Розы лучше сажать на приподнятых грядках, чтобы они им не страшны были талые воды, и чтобы они лучше переносили морозы.

Посадка осуществляется только в сухую и теплую погоду.

Саженцы стоит приобретать в проверенных местах и высокого качества.

Имейте в виду, в осеннее время саженцы высаживаются за месяц до первых заморозков. Тогда она успеют адаптироваться и прижиться на новом месте роста.