Если розы зимостойкие, их рекомендуется высаживать весной, если нет, то осенью
2022-10-08
12:43
Время посадки роз осенью или весной напрямую зависит от ваших климатических условий и от выбранного сорта растений.
К преимуществам осенней посадки можно отнести:
- Хорошее развитие корневой системы.
- Большое количество осадков, следовательно, нет необходимости регулярно поливать высаженные растения.
- Наличие большого количества питательных веществ в грунте.
- Большой выбор саженцев с бутонами, что позволяет выбрать желаемый сорт.
Плюсы и минусы осенней посадки роз
К недостаткам стоит добавить:
- Вероятность, что растение не успеет укорениться до морозов и погибнет.
- Отсутствие цветения в следующем году.
- Необходимость укрытия посаженного куста на зиму.
Сроки посадки в зависимости от разновидностей роз
Все розы сажаются приблизительно в одно и то же время. Единственное, миниатюрные и чайно-гибридные розы сажаются только весной.
Сроки посадки зависят от вида
При посадке роз (в зависимости от их сорта) имеются некоторые отличия:
- Для плетистых растений необходимы опоры.
- Парковые сорта самые неприхотливые в уходе.
- Ремонтантные виды не устойчивы к грибковым заболеваниям.
Создаем условия для посадки роз осенью
При осенней посадке роз я рекомендую соблюдать следующие условия:
- Грамотно выбрать место посадки. Оно должно быть хорошо освещенным и защищенным от ветра и сквозняков.
- Обращать внимание на кислотность почвы. Она должна быть слабокислой.
- Розы лучше сажать на приподнятых грядках, чтобы они им не страшны были талые воды, и чтобы они лучше переносили морозы.
- Посадка осуществляется только в сухую и теплую погоду.
- Саженцы стоит приобретать в проверенных местах и высокого качества.
Имейте в виду, в осеннее время саженцы высаживаются за месяц до первых заморозков. Тогда она успеют адаптироваться и прижиться на новом месте роста.
Опубликовано: Антон Райт
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