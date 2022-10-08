Если розы зимостойкие, их рекомендуется высаживать весной, если нет, то осенью

2022-10-08

12:43

Время посадки роз осенью или весной напрямую зависит от ваших климатических условий и от выбранного сорта растений.

К преимуществам осенней посадки можно отнести:

  • Хорошее развитие корневой системы.
  • Большое количество осадков, следовательно, нет необходимости регулярно поливать высаженные растения.
  • Наличие большого количества питательных веществ в грунте.
  • Большой выбор саженцев с бутонами, что позволяет выбрать желаемый сорт.

Плюсы и минусы осенней посадки роз

К недостаткам стоит добавить:

  • Вероятность, что растение не успеет укорениться до морозов и погибнет.
  • Отсутствие цветения в следующем году.
  • Необходимость укрытия посаженного куста на зиму.

Сроки посадки в зависимости от разновидностей роз

Все розы сажаются приблизительно в одно и то же время. Единственное, миниатюрные и чайно-гибридные розы сажаются только весной.

Сроки посадки зависят от вида

При посадке роз (в зависимости от их сорта) имеются некоторые отличия:

  • Для плетистых растений необходимы опоры.
  • Парковые сорта самые неприхотливые в уходе.
  • Ремонтантные виды не устойчивы к грибковым заболеваниям.

Создаем условия для посадки роз осенью

При осенней посадке роз я рекомендую соблюдать следующие условия:

  • Грамотно выбрать место посадки. Оно должно быть хорошо освещенным и защищенным от ветра и сквозняков.
  • Обращать внимание на кислотность почвы. Она должна быть слабокислой.
  • Розы лучше сажать на приподнятых грядках, чтобы они им не страшны были талые воды, и чтобы они лучше переносили морозы.
  • Посадка осуществляется только в сухую и теплую погоду.
  • Саженцы стоит приобретать в проверенных местах и высокого качества.

Имейте в виду, в осеннее время саженцы высаживаются за месяц до первых заморозков. Тогда она успеют адаптироваться и прижиться на новом месте роста.

Опубликовано: Антон Райт









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