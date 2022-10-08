Из-за крупной аварии в Германии массово отменяют поезда

Железнодорожный оператор Deutsche Bahn приостановил все междугородние рейсы в северной Германии в субботу. Согласно заявлению компании, технический сбой привел к массовой отмене поездов.

По данным Deutsche Bahn, проблема затрагивает все поезда ICE, IC и EC.

На своем веб-сайте железная дорога написала: "Поезда дальнего следования Deutsche Bahn в настоящее время не могут курсировать из-за технического сбоя на линии в северном регионе Германии".

"Пока неясно, когда движение может возобновиться", — сообщает ARD.

По данным железных дорог, в настоящее время невозможно путешествовать на большие расстояния из Гамбурга, Шлезвиг-Гольштейна и Нижней Саксонии и обратно в Кассель-Вильгельмсхёэ, Берлин и Северный Рейн-Вестфалия и обратно. Также приостановлено сообщение ICE между Берлином, Ганновером и Северным Рейном-Вестфалией.

Кроме того, полностью отменены поезда IC в Берлин и из Амстердама. Поезда IC в Копенгаген и Орхус и обратно останавливаются и отправляются в Падборге.