Из-за крупной аварии в Германии массово отменяют поезда
2022-10-08
13:14
Железнодорожный оператор Deutsche Bahn приостановил все междугородние рейсы в северной Германии в субботу. Согласно заявлению компании, технический сбой привел к массовой отмене поездов.
По данным Deutsche Bahn, проблема затрагивает все поезда ICE, IC и EC.
На своем веб-сайте железная дорога написала: "Поезда дальнего следования Deutsche Bahn в настоящее время не могут курсировать из-за технического сбоя на линии в северном регионе Германии".
"Пока неясно, когда движение может возобновиться", — сообщает ARD.
По данным железных дорог, в настоящее время невозможно путешествовать на большие расстояния из Гамбурга, Шлезвиг-Гольштейна и Нижней Саксонии и обратно в Кассель-Вильгельмсхёэ, Берлин и Северный Рейн-Вестфалия и обратно. Также приостановлено сообщение ICE между Берлином, Ганновером и Северным Рейном-Вестфалией.
Кроме того, полностью отменены поезда IC в Берлин и из Амстердама. Поезда IC в Копенгаген и Орхус и обратно останавливаются и отправляются в Падборге.
Опубликовано: Николай Скира
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