В Румынии сошел с рельсов товарный состав с украинским зерном, не исключается саботаж
2022-10-08
13:18
Товарный поезд с украинским зерном сошел с рельсов в уезде Муреш в центральной Румынии, сообщает Bucharest TV Pro TV.
Полиция уже начала расследование причин инцидента и не исключает саботажа.
До сих пор следователи не исключили ни одну из гипотез, в том числе нарушение тяги железной дороги и саботаж.
В результате аварии два вагона с кукурузой были выброшены с железнодорожных путей. Pro TV утверждает, что высыпано несколько тонн зерна.
По информации местных властей, авария произошла в селе Рапа-де-Жос, через которое следовал товарный состав из 30 вагонов с украинским зерном в порт Констана на юго-востоке Румынии.
Опубликовано: Николай Скира
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