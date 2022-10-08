В Румынии сошел с рельсов товарный состав с украинским зерном, не исключается саботаж

Товарный поезд с украинским зерном сошел с рельсов в уезде Муреш в центральной Румынии, сообщает Bucharest TV Pro TV.

Полиция уже начала расследование причин инцидента и не исключает саботажа.

До сих пор следователи не исключили ни одну из гипотез, в том числе нарушение тяги железной дороги и саботаж.

В результате аварии два вагона с кукурузой были выброшены с железнодорожных путей. Pro TV утверждает, что высыпано несколько тонн зерна.

По информации местных властей, авария произошла в селе Рапа-де-Жос, через которое следовал товарный состав из 30 вагонов с украинским зерном в порт Констана на юго-востоке Румынии.