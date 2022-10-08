Вучич: Запад предложил Сербии членство в ЕС в обмен на вступление Косово в ООН

Александр Вучич утверждает, что западные страны предложили сделку по вступлению страны в Евросоюз.

8 октября президент Сербии Александр Вучич утверждает, что государства коллективного Запада настаивают на включение непризнанной республики Косово в состав Организации объединённых наций. По словам Вучича, в обмен Сербия могла бы вступить в Европейский союз по ускоренной программе, получив существенную экономическую прибыль.

Александр Вучич отметил, что он ответил отказом, обосновав такие предложение их несоответствием Конституции и национальным интересам Сербии.