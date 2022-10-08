Пресс-секретарь Эрдогана: Путин хочет заключить «крупную сделку» с Западом

Пресс-секретарь Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью CNN заявил, что Турция является четким связующим звеном между Россией и Украиной.

Он выразил уверенность. что обе стороны конфликта вернутся к мирным переговорам.

"По нашему мнению, Путин хочет заключить новую сделку с Западом", — заявил Калын.

Турция поддерживает хорошие отношения и с Кремлем, и с Киевом. Реджеп Эрдоган позиционирует себя как нейтральную сторону в конфликте, стараясь при этом не враждовать с Россией. В то же время он осуждает ее действия и выражает поддержку территориальной целостности Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 октября побеседовал с Владимиром Путиным о "последних событиях" конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил CNN, что переговоры между сторонами конфликта, вероятно, в какой-то момент возобновятся.

"Вопрос в том, когда мы к ним вернемся и какой ущерб к тому времени будет нанесен?", — отметил он.

Он также сказал, что приостановка переговоров была предсказуемой, добавив, что недавно говорил по этому поводу с советником по национальной безопасности США Джаджем Салливаном.

"По нашему мнению, Путин хочет заключить новую сделку с Западом. Отчасти это касается Украины, несомненно. Но более важная проблема — действительно новая сделка между Россией и западным миром", - сказал Ибрагим Калын.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным. Он подчеркнул в документе, что в соответствии с Декларацией о независимости Украины от 24 августа 1991 года ее территория "является неотъемлемой и неприкосновенной в пределах международно-признанной государственной границы", и что "суверенитет государства распространяется на всю его территорию".