СК России сообщил о гибели трёх пассажиров машины от взрыва на Крымском мосту

В Следственном комитете обнародовали информацию о жертвах в результате подрыва моста в Керченском проливе.

Днём субботы центр Следственного комитета РФ по связям с общественностью опубликовал данные о жертвах подрыва Крымского моста: ими оказались три пассажира автомобиля, который был ближайшим к подорванной фуре, спровоцировавшей обвал моста.

В СК России отметили, что следователи сумели поднять из водоёма трупы двух погибших, которыми оказались мужчина и женщина, сидевшие в одной легковой машине. К текущему моменту криминалисты устанавливают их имена и занимаются поиском тела третьего погибшего.