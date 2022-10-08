СК России сообщил о гибели трёх пассажиров машины от взрыва на Крымском мосту
2022-10-08
13:59
В Следственном комитете обнародовали информацию о жертвах в результате подрыва моста в Керченском проливе.
Днём субботы центр Следственного комитета РФ по связям с общественностью опубликовал данные о жертвах подрыва Крымского моста: ими оказались три пассажира автомобиля, который был ближайшим к подорванной фуре, спровоцировавшей обвал моста.
В СК России отметили, что следователи сумели поднять из водоёма трупы двух погибших, которыми оказались мужчина и женщина, сидевшие в одной легковой машине. К текущему моменту криминалисты устанавливают их имена и занимаются поиском тела третьего погибшего.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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СК России сообщил о гибели трёх пассажиров машины от взрыва на Крымском мосту
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