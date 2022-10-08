Следствие установило хозяина автомобиля, взорвавшегося на Крымском мосту
2022-10-08
14:03
Российские следователи раскрыли информацию о машине, взрыв которой стал причиной обвала моста в Крыму.
8 октября российские информационные агентства со ссылкой на Следственный комитет России сообщили, что задействованные в изучении дела о взрыве Крымского моста следователи выявили личность хозяина машины, детонация которая повлекла за собой обвал двух уровней автомобильного полотна на мосту в Керченском проливе.
По сообщением Telegram-канала Mash, взорванный автомобиль принадлежал жителю Краснодарского края Борису Юсубову, однако молодой человек ранее якобы перепродал фуру, а новый собственник не стал регистрировать машину на себя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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