Вучич анонсировал строительство газопровода между Сербией и Венгрией
2022-10-08
14:22
Президент Сербии Александр Вучич сообщил о скором начале постройки трубопровода для транзита между Белградом и венгерским государством.
В субботу сербский президент Александр Вучич сообщил, что совместно с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном он подписал документ о строительстве газопровода между Сербией и Венгрией. По словам Вучича, данная газовая магистраль уже скоро будет построена, а её протяжённость составит 128 километров и будет связывать обе страны с газохранилищами Хорватии.
Также Александр Вучич подчеркнул, что строительство нового газопровода позволит Сербии выбирать наиболее оптимальный и дешёвый маршрут по закупке газа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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