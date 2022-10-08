Вучич анонсировал строительство газопровода между Сербией и Венгрией

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о скором начале постройки трубопровода для транзита между Белградом и венгерским государством.

В субботу сербский президент Александр Вучич сообщил, что совместно с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном он подписал документ о строительстве газопровода между Сербией и Венгрией. По словам Вучича, данная газовая магистраль уже скоро будет построена, а её протяжённость составит 128 километров и будет связывать обе страны с газохранилищами Хорватии.

Также Александр Вучич подчеркнул, что строительство нового газопровода позволит Сербии выбирать наиболее оптимальный и дешёвый маршрут по закупке газа.