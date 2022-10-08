Минтранс: движение поездов по Крымскому мосту планируют открыть сегодня к 20:00
2022-10-08
14:23
Движение поездов по Крымскому мосту планируют организовать к вечеру субботы.
Сегодня днем ТАСС сообщило, что восстановление железнодорожной инфраструктуры началось на Крымском мосту, 380 человек и 93 единицы техники привлекаются к ликвидации ЧП, возгорание ликвидировано, об этом сообщает КЖД.
Первичная оценка инфраструктуры Крымского моста на предмет пропуска поездов проведена, движение поездов планируют запустить сегодня к 20.00 по московскому времени, сообщили в министерстве транспорта РФ.
Опубликовано: Елена Калиновская
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