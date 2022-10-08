СК России сообщил о трех погибших от результате взрыва на Крымском

В результате субботнего взрыва на Крымском мосту погибли три человека, сообщает французское агентство AFP со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Агентство РИА Новости сообщило, что погибшими, вероятно, стали пассажиры легкового автомобиля, ехавшего рядом с грузовиком. Второй автомобиль, по данным Следственного комитета России, взорвался при проезде моста.

"Из воды выловлены тела двух погибших мужчины и женщины. Их личности устанавливаются", — говорится в сообщении СК РФ.

Кроме того, Следственный комитет пишет, что его сотрудники установили данные о взорвавшемся грузовом автомобиле и его собственнике.

"Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация", - сообщает СК.

В субботу утром ни Кремль, ни местные власти полуострова не сообщали о том, что в результате взрыва и последующего появления огня на Крымском мосту кто-то погиб. Точное количество пострадавших пока неизвестно.