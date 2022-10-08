Украинская армия нанесла артиллерийские удары по Донецку

2022-10-08

15:07

В Донецкой Народной Республике сообщили, что украинская артиллерия выпустила 17 снарядов натовского калибра по Донецку.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили о продолжающихся обстрелах Донецка снарядами натовского калибра..

Для нанесения ударов украинская артиллерия использует снаряды калибра 155-мм. Боеприпасы такого типа применяются в армиях стран НАТО. 

Для украинской армии поставляются немецкие артиллерийские системы PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR.

Опубликовано: Максим Алексеев









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