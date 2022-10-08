Сергей Суровикин назначен командующим войсками в районе СВО РФ на Украине

2022-10-08

15:22

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина командующим войсками в районе проведения СВО РФ на Украине.

8 октября пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила, что глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции.

Генерал армии Сергей Cуровикин имеет большой боевой опыт: воевал в Чечне, руководил Восточным военным округом, командовал группировкой ВС РФ в Сирии, благодаря ему освобождён Северодонецк, спасены заложники с завода «Азот». В войсках военачальника прозвали «генерал Армагеддон».

Опубликовано: Диана Мудреченко









{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:



 

 