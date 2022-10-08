Сергей Суровикин назначен командующим войсками в районе СВО РФ на Украине
2022-10-08
15:22
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина командующим войсками в районе проведения СВО РФ на Украине.
8 октября пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила, что глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции.
Генерал армии Сергей Cуровикин имеет большой боевой опыт: воевал в Чечне, руководил Восточным военным округом, командовал группировкой ВС РФ в Сирии, благодаря ему освобождён Северодонецк, спасены заложники с завода «Азот». В войсках военачальника прозвали «генерал Армагеддон».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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