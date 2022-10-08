Генерал Суровикин возглавит войска в районе проведения спецоперации
2022-10-08
15:43
Министр обороны России назначил генерала Суровикина командующим войсками в районе проведения специальной операции в Украине.
Генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим войсками в районе проведения специальной военной операции в Украине. Такое решение принял министр обороны России Сергей Шойгу.
"Решением министра обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим объединенной группировки в зоне проведения СВО", — сообщили в МОРБ.
Генерал Сергей Суровикин имеет боевой опыт. Офицер ранее возглавлял группировку российских войск в Сирии.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели трёх пассажиров машины от взрыва на Крымском мосту
Песков: В ближайшие дни не будет выступать с обращением к нации
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Минобороны РФ: войска России уничтожили 160 иностранных наёмников в Запорожье
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира