Генерал Суровикин возглавит войска в районе проведения спецоперации

2022-10-08

15:43

Министр обороны России назначил генерала Суровикина командующим войсками в районе проведения специальной операции в Украине.

Генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим войсками в районе проведения специальной военной операции в Украине. Такое решение принял министр обороны России Сергей Шойгу.

"Решением министра обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим объединенной группировки в зоне проведения СВО", — сообщили в МОРБ.

Генерал Сергей Суровикин имеет боевой опыт. Офицер ранее возглавлял группировку российских войск в Сирии.

Опубликовано: Максим Алексеев









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