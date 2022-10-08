На севере Германии из-за саботажа на линиях связи было парализовано железнодорожное движение

В результате акта саботажа, направленного против линий радиосвязи, движение транспорта было парализовано примерно на 3 часа в эту субботу на севере Германии.

Железнодорожное движение было полностью остановлено в субботу примерно на три часа на севере Германии из-за акта «саботажа, направленного против кабелей радиолинии», заявила компания Deutsche Bahn, которая первоначально ссылалась на «отказ цифровой системы поездной радиосвязи».

Инцидент, в частности, привел к прерыванию сообщения между Берлином и некоторыми регионами на западе и севере страны, такими как Шлезвиг-Гольштейн, городами Гамбург и Бремен, Нижней Саксонией и частью Северного Рейна-Вестфалии. Также было приостановлено сообщение Берлин-Амстердам. Тем не менее, в субботу в течение дня все еще можно было ожидать отмен и задержек, несмотря на восстановление железнодорожного сообщения, предупредила Deutsche Bahn.

Компания, регулярно уличенная в многочисленных задержках на своих линиях, объявила в начале сентября, что ей предстоит провести огромную работу, включая замену 137 000 бетонных шпал, по модернизации путей. Крушение поезда в Баварских Альпах в начале июня, в результате которого пять человек погибли и более 40 получили ранения, явилось трагической иллюстрацией плохого состояния немецких линий, связанного с годами недофинансирования.