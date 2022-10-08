Запорожская АЭС питается от резервных дизельных генераторов, их хватит на 10 дней

Запорожская АЭС лишилась последнего внешнего источника энергии из-за возобновления обстрелов и теперь использует аварийные генераторы, сообщило МАГАТЭ в субботу.

Запорожская АЭС получает электроэнергию, необходимую для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности «исключительно за счет дизельных генераторов», говорится в заявлении органа ООН.



«Соединение было прервано около часа ночи по местному времени», — заявили в МАГАТЭ, утверждая, что основываются на «отчетах своей группы из четырех экспертов, присутствующих на крупнейшей атомной электростанции в Европе.



«Возобновление обстрелов, поражающих единственный внешний источник энергии станции, совершенно безответственно», — отреагировал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. «В ближайшее время я побываю в Российской Федерации, затем вернусь в Украину, чтобы договориться о зоне ядерной защиты и безопасности вокруг станции. Это абсолютный и неотложный императив», — настаивает он.

На рассвете украинский оператор «Энергоатом» написал в Telegram, что «последняя линия энергопитания была повреждена и отключена» из-за обстрела. Хотя шесть реакторов остановлены, им по-прежнему требуется электроэнергия для обеспечения жизненно важных функций ядерной безопасности и защиты. В дизельных генераторах завода топлива хватит как минимум на десять дней.

Рафаэль Гросси был в Киеве в четверг, чтобы обсудить создание защитной зоны вокруг станции, регулярно подвергающейся обстрелам, которые уже привели к нескольким отключениям электроэнергии с августа и за которые россияне и украинцы несут взаимную ответственность.

«Мы продолжаем говорить о том, что необходимо сделать, то есть по существу избежать ядерной аварии на станции, что остается очень и очень очевидной возможностью», — заявил он.