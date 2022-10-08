Многотысячная демонстрация проходит в Берлине,протестующих против властей

В Берлине тысячи демонстрантов, протестующих против властей, собрались перед бундестагом.

В субботу днем корреспондент РИА Новости сообщает, что перед бундестагом в Берлине собрались тысячи демонстрантов. Они протестуют против политики властей Германии и требуют отмены антироссийских санкций и доступ к дешёвым энергоносителям из России. Многие демонстранты пришли с немецкими и российскими флагам.

Это мероприятие организовала оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии". Демонстрация проходит под лозунгом "наша страна превыше всего". Запад усилил давление на Россию из-за украинского кризиса, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее Путин заявлял, что основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей и не только в России.