Многотысячная демонстрация проходит в Берлине,протестующих против властей
2022-10-08
16:22
В Берлине тысячи демонстрантов, протестующих против властей, собрались перед бундестагом.
В субботу днем корреспондент РИА Новости сообщает, что перед бундестагом в Берлине собрались тысячи демонстрантов. Они протестуют против политики властей Германии и требуют отмены антироссийских санкций и доступ к дешёвым энергоносителям из России. Многие демонстранты пришли с немецкими и российскими флагам.
Это мероприятие организовала оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии". Демонстрация проходит под лозунгом "наша страна превыше всего". Запад усилил давление на Россию из-за украинского кризиса, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее Путин заявлял, что основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей и не только в России.
Опубликовано: Елена Калиновская
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