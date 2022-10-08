Сергей Аксенов: движение автомобильного транспорта на Крымском мосту восстановлено

Глава Крыма сообщил о восстановлении автомобильного движения на поврежденном в результате взрыва Крымском мосту.

В своем официальном Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о восстановлении автомобильного движения на Крымском мосту.

Высокопоставленный чиновник пояснил, что речь идет только о легковых автомобилях, которые будут проходить полную процедуру досмотра. Грузовые автомобили будут переправляться при помощи парома.

Аксенов подчеркнул, что железнодорожное движение будет восстановлено до конца дня.