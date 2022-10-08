Delfi: Эстония поздравила Украину со взрывом на Крымском мосту

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил Киев с со взрывом на Крымском мосту при котором погибли 3 мирных жителя.

8 октября прибалтийское интернет-издание Delfi сообщило, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил высшее руководство Украины со взрывом, который произошёл этим утром на Крымском мосту и при котором скончались 3 мирных жителя.

Рейнсалу убеждён, что за произошедшим взрывом грузовика стоят украинские спецслужбы, которые на протяжении длительного времени планировали операцию по нарушению движения на Крымском мосту.