Delfi: Эстония поздравила Украину со взрывом на Крымском мосту
2022-10-08
16:46
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил Киев с со взрывом на Крымском мосту при котором погибли 3 мирных жителя.
8 октября прибалтийское интернет-издание Delfi сообщило, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил высшее руководство Украины со взрывом, который произошёл этим утром на Крымском мосту и при котором скончались 3 мирных жителя.
Рейнсалу убеждён, что за произошедшим взрывом грузовика стоят украинские спецслужбы, которые на протяжении длительного времени планировали операцию по нарушению движения на Крымском мосту.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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