Подразделения Вооруженных сил России в Херсонской и Запорожской областях снабжаются по суше и по морю

По данным Минобороны России, российские войска в Николаевской, Криворожской и Запорожской областях на юге Украины снабжаются всем необходимым по суше и по морю.

Это заявление было сделано после того, как в результате взрыва был поврежден крупный автомобильный и железнодорожный мост, соединяющий Крым с материковой частью России.

Утром на путепроводе взорвался грузовик и огонь перекинулся на цистерну с топливом, произошел взрыв, который повредил полотно на автомобильной части моста и два пролета моста.