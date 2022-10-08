Подразделения Вооруженных сил России в Херсонской и Запорожской областях снабжаются по суше и по морю
2022-10-08
17:08
По данным Минобороны России, российские войска в Николаевской, Криворожской и Запорожской областях на юге Украины снабжаются всем необходимым по суше и по морю.
Это заявление было сделано после того, как в результате взрыва был поврежден крупный автомобильный и железнодорожный мост, соединяющий Крым с материковой частью России.
Утром на путепроводе взорвался грузовик и огонь перекинулся на цистерну с топливом, произошел взрыв, который повредил полотно на автомобильной части моста и два пролета моста.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели трёх пассажиров машины от взрыва на Крымском мосту
Песков: В ближайшие дни не будет выступать с обращением к нации
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Минобороны РФ: войска России уничтожили 160 иностранных наёмников в Запорожье
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира