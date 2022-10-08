Подразделения Вооруженных сил России в Херсонской и Запорожской областях снабжаются по суше и по морю

2022-10-08

17:08

По данным Минобороны России, российские войска в Николаевской, Криворожской и Запорожской областях на юге Украины снабжаются всем необходимым по суше и по морю.

Это заявление было сделано после того, как в результате взрыва был поврежден крупный автомобильный и железнодорожный мост, соединяющий Крым с материковой частью России.

Утром на путепроводе взорвался грузовик и огонь перекинулся на цистерну с топливом, произошел взрыв, который повредил полотно на автомобильной части моста и два пролета моста.

Опубликовано: Тарас Медведев









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