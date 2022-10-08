Bloomberg: новые санкции против России станут потрясением для мировой индустрии

По мнению обозревателя Bloomberg Джека Фарчи возможные санкции против горнодобывающей отрасли России станут потрясением для мировой индустрии.

Обозреватель Bloomberg Джек Фарчи в своей статье утверждает, возможные санкции Лондонской биржи металлов против горнодобывающей отрасли России станут потрясением для мировой индустрии.

Автор отмечает, что такое решение будет иметь далеко идущие последствия, которые ударят по ценообразованию и мировой торговле металлами.

Агентство Bloomberg сообщило о том, что в Лондонской бирже планируется введение санкций против российских горнодобывающих компаний. Эта новость мгновенно спровоцировала рост цен на алюминий на 8,5%.