Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновилось, по железнодорожному пути прошел первый поезд
2022-10-08
17:26
Министерство транспорта России заявило, что намерено возобновить железнодорожное движение по Крымскому мосту сегодня к 20:00, сообщает информационное агентство РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, отметил, что движение легковых машин и автобусов "с прохождением полной процедуры осмотра" уже частично восстановилось на Крымском мосту.
Ранее Аксенов объявлял, что движение возобновится после 16:00 по московскому времени по непострадавшей автомобильной части. Поезда, по его словам, запустят после 20:00.
Что касается водителей грузовиков, то им нужно планировать маршрут через Керченскую паромную переправу.
"Через два часа через пролив начинает ходить паром "Керчь-2", - сообщил Аксенов.
Напомним, три человека погибли в результате взрыва намосту, соединяющий полуостров с материковой Россией в субботу, 8 оетября, сообщили Reuters и AFP со ссылкой на Следственный комитет России.
Ранее российские службы заявляли, что на мосту взорвался грузовик. В свою очередь, Би-би-си сообщает, ссылаясь на мнение эксперта в области взрывчатых веществ, что пожар на Крымском мосту не был результатом ракетного обстрела и мог быть результатом хорошо спланированной акции. диверсии.
Как сообщает AFP, Следственный комитет сообщил, что пассажиры легкового автомобиля, ехавшего рядом с грузовиком, погибли, а подробности о грузовике устанавливаются.
UPD: Министерство транспорта России заявило в 20:00, что первый после теракта поезд на Крымском мосту успешно прошел по железнодорожному пути, и теперь разрешено движение для других составов.
Почти одновременно РЖД сообщили о том, что по мосту прошел первый после ремонта поезд из 15 вагонов.
Опубликовано: Николай Скира
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