Олеся Малибу, прославившаяся благодаря своему участию в скандальном реалити-шоу "Дом-2", пожаловалась на плачевное состояние эскортниц

Как выяснилось, у многих из них упали доходы из-за недавнего изменения мужских приоритетов. Из-за нынешней ситуации мужчинам стало попросту не до них.

"Подруги, работающие в эскорте, говорят, что заработки их сейчас сильно упали. Потому что мужчины перестали думать о сексе.

Да и сами эскортницы сейчас заработок не ставят на первое место. Всем им стало плевать на деньги."



Звезда "Дома-2" рассказала изданию Prozvezd, что богатые поклонники эскортниц постарались как можно быстрее сбежать из России.

В то же время сама Олеся Малибу не пострадала из-за частичной мобилизации, поскольку ушла из эскорта. Девушке посчастливилось встретить любимого человека.

Знаменитость не смущает, что мужчина старше ее почти на 20 лет. Тем не менее о свадьбе с ним девушка пока даже не задумывается.

"У меня есть 52-летний мужчина Арсений. Замуж за него не собираюсь, детей тоже рожать не буду от него. Но в эскорте сейчас не работаю, так как он меня полностью обеспечивает."