В Берлине и Риме прошли многотысячные митинги против антироссийских санкций

В Европейских столицах прошли акции, на которых люди выступали против санкций в отношении России.

В столицах европейских государств люди вышли на акции и требовали отмены введенных против России санкций.

Так, люди собрались в столицах Италии и Германии - Риме и Берлине соответственно.

Люди недовольны стремительным ростом цен на газ и тем, что антироссийские санкции влияют на их благосостояние.

В Риме люди обвиняли правительство в набирающей обороты инфляции и повышении стоимости жизни.