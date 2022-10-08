В Берлине и Риме прошли многотысячные митинги против антироссийских санкций
2022-10-08
17:56
В Европейских столицах прошли акции, на которых люди выступали против санкций в отношении России.
В столицах европейских государств люди вышли на акции и требовали отмены введенных против России санкций.
Так, люди собрались в столицах Италии и Германии - Риме и Берлине соответственно.
Люди недовольны стремительным ростом цен на газ и тем, что антироссийские санкции влияют на их благосостояние.
В Риме люди обвиняли правительство в набирающей обороты инфляции и повышении стоимости жизни.
Опубликовано: Николай Скира
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