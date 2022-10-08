В Скадовске в Херсонской области предотвращён теракт у административного здания
2022-10-08
18:04
У административного здания в городе Скадовске Херсонской области был успешно предотвращён теракт.
8 октября новостное агентство РИА, ссылаясь на представителя экстренных служб, сообщило о том, что в городе Скадовске в Херсонской области сотрудники спецслужб предотвратили совершение теракта у местного административного здания.
РИА уточнило, что у административного здания в Скадковске было успешно обезврежено взрывное устройство, что позволило не допустить жертв и повреждений, которые могли бы быть в случае детонации бомбы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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