Мишустин поручил назначить российского гендиректора Запорожской АЭС
2022-10-08
18:08
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать федеральное государственное унитарное предприятие «Запорожская АЭС», сообщают РИА Новости в субботу, 8 октября.
Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская АЭС», говорится в сообщении.
Премьер-министр также поручил Росимуществу провести назначение гендиректора созданного предприятия.
Эксперты отмечают, что с этого момента удары по ЗАЭС со стороны ВСУ из Николаевской области будут расценены, как акт терроризма с соответствующими последствиями для нападающей стороны.
Отмечается, что визит в Россию главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси не несет никакой надежды на прекращение огня по инфраструктуре АЭС и городу энергетиков Энергодару.
Опубликовано: Тарас Медведев
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