Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать федеральное государственное унитарное предприятие «Запорожская АЭС», сообщают РИА Новости в субботу, 8 октября.

Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская АЭС», говорится в сообщении.

Премьер-министр также поручил Росимуществу провести назначение гендиректора созданного предприятия.

Эксперты отмечают, что с этого момента удары по ЗАЭС со стороны ВСУ из Николаевской области будут расценены, как акт терроризма с соответствующими последствиями для нападающей стороны.

Отмечается, что визит в Россию главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси не несет никакой надежды на прекращение огня по инфраструктуре АЭС и городу энергетиков Энергодару.