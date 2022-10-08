Мишустин поручил назначить российского гендиректора Запорожской АЭС

2022-10-08

18:08

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать федеральное государственное унитарное предприятие «Запорожская АЭС», сообщают РИА Новости в субботу, 8 октября.

Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская АЭС», говорится в сообщении.

Премьер-министр также поручил Росимуществу провести назначение гендиректора созданного предприятия.

Эксперты отмечают, что с этого момента удары по ЗАЭС со стороны ВСУ из Николаевской области будут расценены, как акт терроризма с соответствующими последствиями для нападающей стороны.

Отмечается, что визит в Россию главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси не несет никакой надежды на прекращение огня по инфраструктуре АЭС и городу энергетиков Энергодару.

Опубликовано: Тарас Медведев









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