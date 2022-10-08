Песков: Путин не будет обращаться к россиянам из-за взрыва Крымского моста
2022-10-08
18:08
Дмитрий Песков утверждает, что обращение Владимира Путина к россиянам в ближайшее время исключено.
Вечером субботы глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков пообщался с представителями российской прессы, рассказав им о том, что Владимир Путин не станет обращаться к гражданам России в ближайшее время по вопросу подрыва Крымского моста в Керченском проливе.
Также Песков отметил, что Путин хорошо осведомлён о сегодняшнем инциденте на мосту в Крыму и лично поручил собрать комитет по расследованию происшествия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
МИД Беларуси вручил послу Украины ноту о подготовке нападения на белорусскую территорию
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
В Греции произошло землетрясение магнитудой в пять баллов
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира