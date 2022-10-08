Песков: Путин не будет обращаться к россиянам из-за взрыва Крымского моста

Дмитрий Песков утверждает, что обращение Владимира Путина к россиянам в ближайшее время исключено.

Вечером субботы глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков пообщался с представителями российской прессы, рассказав им о том, что Владимир Путин не станет обращаться к гражданам России в ближайшее время по вопросу подрыва Крымского моста в Керченском проливе.

Также Песков отметил, что Путин хорошо осведомлён о сегодняшнем инциденте на мосту в Крыму и лично поручил собрать комитет по расследованию происшествия.