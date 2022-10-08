Глава МИД Литвы Ландсбергис предложил НАТО отдать всё оружие Украине

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что страны Североатлантического альянса должны передать Украине всё доступное оружие.

8 октября глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис публично заявил, что считает целесообразным передать на службу в украинскую армию все виды оружия, которые имеются у НАТО. По мнению Ландсбергиса, Североатлантический альянс не должен направлять Киеву лишь противотанковые комплексы вроде Javelin и некоторые РСЗО.

Габриэлюс Ландсбергис выразил уверенность, что украинские войска уже продемонстрировали хорошую обучаемость пользоваться западным вооружением и готовы задействовать весь свой потенциал, если получат максимально много разного оружия.