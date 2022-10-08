«Я русская, патриот»: Лера Кудрявцева успела вернуться из Крыма до взрыва на мосту
2022-10-08
18:31
Если бы артистка задержалась там буквально на сутки, ее дорога в столицу России стала бы более долгой и трудной.
Телеведущая Лера Кудрявцева вернулась в Москву накануне. Звезда привезла с собой целый ящик персиков, сообщает Рамблер со ссылкой на Экспресс Газету.
Если бы артистка задержалась там буквально на сутки, ее дорога в столицу России стала бы более долгой и трудной.
Теледива в соцсетях написала, что всю дорогу проспала. «Ехала в поезде 28 часов, и все это время спала. Я, страдающая бессонницей всю жизнь, не припомню, чтобы дрыхла так долго. Организм добирает свое», — подклилась Лера.
Валерия Кудрявцева подчеркивает, что она патриот России. Но это, по словам ведущей, не отменяет и ее любви к Украине.
«Я русская, патриот! Но это не отменяет моей любви к Украине, моим украинским друзьям, мирным жителям этой страны. Однако ваша ненависть и русофобия уже дают свои плоды. Поэтому буду защищать свою страну», — призналась Кудрявцева в соцсетях.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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